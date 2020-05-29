Минниханов решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики в ходе выборов, которые ожидаются в сентябре.

Как передаёт пресс-служба президента Татарстана, об этом он сказал в ходе встречи с активистами движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

В сообщении говорится, что на встрече активисты призвали Минниханова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Татарстана.

«Рустам Минниханов поблагодарил всех за оказанное доверие и подтвердил, что принял решение выдвигаться на новый срок», — сообщила пресс-служба.

Минниханов отметил, что президент России Владимир Путин дал высокую оценку работы властей республики.

«Для меня очень значима его позитивная оценка достижений Татарстана и поддержка моего выдвижения на новый срок», — сказал он.

Ранее Минниханов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Татарстане.