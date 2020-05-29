В МЧС прокомментировали ситуацию с режимом самоизоляции

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Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу оценила особенности выхода из режима самоизоляции.
В МЧС прокомментировали ситуацию с режимом самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» она отметила, что люди были вынуждены адаптироваться к ситуации.

«И сейчас при выходе из самоизоляции людям придётся снова перестраивать свою жизнь под новые условия, под условия выхода из самоизоляции, когда нужно начинать какую-то активную социальную жизнь, возвращаться к активной повседневной жизни», — сказала эксперт.

По её словам, большинство справятся успешно, но в то же время для ряда людей есть некоторые риски.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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