Возле здания МВД в Москве задержали восемь человек

Возле здания ГУ МВД в Москве были задержаны восемь человек. Среди них заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, журналист RT Илья Васюнин и главред издания «Медиазона» Сергей Смирнов, сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, всего на Петровке задержаны восемь человек, в том числе Фельгенгауэр, Смирнов, Васюнин, Александр Плющев, главред издания «Такие дела» Анастасия Лотарева, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева и ведущий телеканала «Дождь» Михаил Фишман.

Они вышли с плакатами в поддержку журналиста Ильи Азара, которого ранее арестовали на 15 суток: он также проводил пикет в поддержку администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

«Я поехал, оформив специальный разовый пропуск, позволяющий москвичам совершать два раза в неделю поездки в личных целях. Целью своей поездки из дома на Петровку я указал пикет. На мне были маска и перчатки. В руках у меня был плакат «Соблюдай 20.2», то есть я решил выступить за соблюдение в столице законодательства о митингах, пикетированиях и других формах демонстрации с учётом принятых ограничений. Меня задержала практически сразу дежурная группа сотрудников полиции», — рассказал Васюнин.

В настоящее время он находится в автозаке рядом с ОВД Замоскворечья.

«Жду своей очереди на оформление протокола», — пояснил журналист RT.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, Татьяна Фельгенгауэр отпущена после составления протоколов.

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» был арестован 8 мая по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего столичного полицейского.

Ему было предъявлено обвинение в вымогательстве.