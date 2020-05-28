В Томской области рассказали о ситуации с COVID-19

В Томской области рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Как заявил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, показатель охвата тестирования составляет 175,1 человека на 100 тыс. населения.

Развёрнуто 1080 коек для пациентов с COVID-19. Свободно 80% от общего числа.

На 100 тыс. населения показатель заболеваемости — 55,1 человека. Его можно охарактеризовать как стабильный, добавил заместитель губернатора.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.