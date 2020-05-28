Собянин: самый страшный сценарий по коронавирусу миновал

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что самый страшный сценарий по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в столице миновал.
Собянин: самый страшный сценарий по коронавирусу миновал
  • АГН «Москва»

«Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям — президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому», — заявил он.

В ходе интервью мэр отметил, что ограничительные меры, которые были введены в столице из-за COVID-19, могут сохраниться до появления вакцины.

Также Собянин сообщил, что власти столицы публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.

По словам мэра, «смертность ещё достаточно высокая», так как есть «большой накопленный объём тяжелобольных, за которых борются врачи». 

С 1 июня в Москве вступит в силу второй этап смягчения ограничений по коронавирусу.

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