В Москве рассказали о ходе строительства станций метро «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон»

Власти Москвы рассказали о ходе строительства станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства.

«Сегодня в московском районе Нагатинский Затон ведётся строительство сразу двух станций восточного участка Большой кольцевой линии метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон». В 2022 году мы планируем завершить строительство этого участка метро», — заявили в ведомстве.

В настоящее время на стройплощадке «Кленового бульвара» проходят монолитные работы, у «Нагатинского затона» завершают устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.