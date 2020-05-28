В Москве рассказали о ходе строительства станций метро «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон»

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Власти Москвы рассказали о ходе строительства станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии.
В Москве рассказали о ходе строительства станций метро «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон»
  • Вид с квадрокоптера на строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства.

«Сегодня в московском районе Нагатинский Затон ведётся строительство сразу двух станций восточного участка Большой кольцевой линии метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон». В 2022 году мы планируем завершить строительство этого участка метро», — заявили в ведомстве.

В настоящее время на стройплощадке «Кленового бульвара» проходят монолитные работы, у «Нагатинского затона» завершают устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

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