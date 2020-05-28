ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану
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- РИА Новости
«В Республику Дагестан поступила первая партия из 20 тыс. высокоточных генетических тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 производства компании «ТестГен» из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH», — говорится в сообщении на сайте «Роснано».
Отмечается, что в общей сложности в регион планируется поставить 50 тыс. тестов.
«Я благодарен сотрудникам группы «Роснано», которые пожертвовали личные средства на закупку первой партии тестов для Дагестана», — добавил Анатолий Чубайс.
Ранее стало известно, что правительство России выделит 2 млрд руб. на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане.