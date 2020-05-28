ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.

«В Республику Дагестан поступила первая партия из 20 тыс. высокоточных генетических тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 производства компании «ТестГен» из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH», — говорится в сообщении на сайте «Роснано».

Отмечается, что в общей сложности в регион планируется поставить 50 тыс. тестов.

«Я благодарен сотрудникам группы «Роснано», которые пожертвовали личные средства на закупку первой партии тестов для Дагестана», — добавил Анатолий Чубайс.

Ранее стало известно, что правительство России выделит 2 млрд руб. на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане.