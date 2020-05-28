ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану

Короткая ссылка
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В Республику Дагестан поступила первая партия из 20 тыс. высокоточных генетических тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 производства компании «ТестГен» из Ульяновского наноцентра ULNANOTECH», — говорится в сообщении на сайте «Роснано».

Отмечается, что в общей сложности в регион планируется поставить 50 тыс. тестов.

«Я благодарен сотрудникам группы «Роснано», которые пожертвовали личные средства на закупку первой партии тестов для Дагестана», — добавил Анатолий Чубайс.

Ранее стало известно, что правительство России выделит 2 млрд руб. на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить