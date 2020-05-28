Экипажи трёх десантных кораблей ЧФ провели учения

Экипажи больших десантных кораблей «Азов», «Саратов» и «Новочеркасск» провели учения.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

На первом этапе корабли вышли из пункта базирования и совершили переход на морской полигон боевой подготовки.

«Непосредственно в морском полигоне экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим огневые точки и пункты управления противодесантной обороны, затем по морским и воздушным целям», — рассказали в пресс-службе.

На втором этапе была совершена практическая погрузка боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты в твиндеки с последующим переходом отряда и высадкой морского десанта на необорудованное побережье.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.