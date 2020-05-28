Главы МИД России и Японии обсудили отношения двух стран

Короткая ссылка
Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе борьбу с коронавирусом. 
Главы МИД России и Японии обсудили отношения двух стран
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — указано в сообщении.

Лавров и Мотэги подтвердили обоюдную готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации и укреплению договорно-правовой базы.

«С российской стороны подчёркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям», — заявили в МИД.

Также стороны условились после завершения пандемии приступить к реализации Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить