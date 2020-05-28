Главы МИД России и Японии обсудили отношения двух стран
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.
«Обсуждены актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — указано в сообщении.
Лавров и Мотэги подтвердили обоюдную готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации и укреплению договорно-правовой базы.
«С российской стороны подчёркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям», — заявили в МИД.
Также стороны условились после завершения пандемии приступить к реализации Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.
Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Швеции.