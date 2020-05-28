МВД проверяет сообщения о вымогательстве денег у зарубежной компании
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД.
«В правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что по этому факту «проводится обязательная в таких случаях проверка».
Также в МВД подчеркнули, что «будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств».
Ранее в Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы службы Сергея Данкверта.
Также в ведомстве заявили о решении подать иск в отношении заявивших о вымогательстве лиц.