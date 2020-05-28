МВД проверяет сообщения о вымогательстве денег у зарубежной компании

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Главное управление МВД по Москве начало проверку заявления от представителя зарубежной компании о якобы вымогательстве денег за снятие ограничений на поставки продукции в Россию.
МВД проверяет сообщения о вымогательстве денег у зарубежной компании
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД.

«В правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что по этому факту «проводится обязательная в таких случаях проверка».

Также в МВД подчеркнули, что «будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств».

Ранее в Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы службы Сергея Данкверта.

Также в ведомстве заявили о решении подать иск в отношении заявивших о вымогательстве лиц.

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