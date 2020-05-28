Источник: СК возбудил дело о фейке про коронавирус в Нижегородской области

Из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией в Нижегородской области СК возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России Фахриддина Мирзомуратова.

По данным следствия, Мирзомуратов из Балахнинского района Нижегородской области в конце апреля опубликовал в Instagram «под видом достоверного сообщения» видеоролик, в котором призывал в случае заболевания COVID-19 не звонить в скорую, «а то всех вас увезут и убьют». В видео он утверждает, что после того, как пациента увозят в больницу, ему «один укол делают — и всё, убивают».

Как сообщил источник, в действиях Мирзомуратова усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 207.1 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

В середине апреля жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.