Источник: СК возбудил дело о фейке про коронавирус в Нижегородской области

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Из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией в Нижегородской области СК возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: СК возбудил дело о фейке про коронавирус в Нижегородской области
  • РИА Новости

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России Фахриддина Мирзомуратова.

По данным следствия, Мирзомуратов из Балахнинского района Нижегородской области в конце апреля опубликовал в Instagram «под видом достоверного сообщения» видеоролик, в котором призывал в случае заболевания COVID-19 не звонить в скорую, «а то всех вас увезут и убьют». В видео он утверждает, что после того, как пациента увозят в больницу, ему «один укол делают — и всё, убивают».

Как сообщил источник, в действиях Мирзомуратова усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 207.1 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

В середине апреля жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.

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