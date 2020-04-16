Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

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Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.
Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Установлено, что 28 марта 2020 года женщина разместила комментарий в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», где заявила, что в город на лечение якобы привезли больных COVID-19. Сведения оказались ложными.

В отношении екатеринбурженки завели административное дело. На суде она признала вину.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

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