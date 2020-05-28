Путин и эмир Катара провели телефонный разговор
- РИА Новости
Как информирует пресс-служба Кремля, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
«Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего в энергетической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей», — заявили в Кремле.
В сообщении говорится, что была достигнута договорённость о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения двух стран в сфере борьбы с распространением COVID-19.
Также Путин и Аль Тани договорились о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.
«Проведён обмен мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов», — заявили в Кремле.
Кроме того, была обсуждена ситуация в Сирии. По данным Кремля, «отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства». Путин и эмир Катара акцентировали важность нормализации гуманитарной обстановки в САР.
В конце апреля эмир Катара обсудил с президентом США Дональдом Трампом борьбу с коронавирусом.