Путин и эмир Катара провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили ситуацию в энергетической и инвестиционной сферах и борьбу с коронавирусом.
Путин и эмир Катара провели телефонный разговор
  • РИА Новости

Как информирует пресс-служба Кремля, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

«Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего в энергетической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей», — заявили в Кремле.

В сообщении говорится, что была достигнута договорённость о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения двух стран в сфере борьбы с распространением COVID-19.

Также Путин и Аль Тани договорились о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

«Проведён обмен мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов», — заявили в Кремле.

Кроме того, была обсуждена ситуация в Сирии. По данным Кремля, «отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства». Путин и эмир Катара акцентировали важность нормализации гуманитарной обстановки в САР.

В конце апреля эмир Катара обсудил с президентом США Дональдом Трампом борьбу с коронавирусом.

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