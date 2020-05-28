В Кремле сожалеют из-за запрета странам ЕС получать помощь от России

В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что ряду европейских стран их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее», — сказал он.

Песков добавил, что эти послы, «особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения», требуют отказываться от помощи.

По его словам, это вызывает сожаление в целом и непонимание «в этот нелёгкий период жизни для всего земного шара», когда требуются взаимовыручка и взаимное доверие.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве известно, что странам ЕС и НАТО «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.