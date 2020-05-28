В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, это не так», — сказал Песков, комментируя данные СМИ о том, что уровень смертности среди медиков от COVID-19 в России якобы выше, чем в других государствах.

По его словам, Кремль обязательно попросит Минздрав «дать соответствующие объяснения».

26 мая директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова рассказала о медиках, умерших от коронавируса.

По её словам, на прошлую пятницу, 22 мая, в списке подтверждённых умерших медиков был 101 человек.

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