В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
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- РИА Новости
«Насколько мне известно, это не так», — сказал Песков, комментируя данные СМИ о том, что уровень смертности среди медиков от COVID-19 в России якобы выше, чем в других государствах.
По его словам, Кремль обязательно попросит Минздрав «дать соответствующие объяснения».
26 мая директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова рассказала о медиках, умерших от коронавируса.
По её словам, на прошлую пятницу, 22 мая, в списке подтверждённых умерших медиков был 101 человек.