Более 7,3 млн российских семей получили маткапитал за всё время действия программы

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Более 7,3 млн российских семей получили поддержку за общую сумму 2,7 трлн рублей за всё время действия программы материнского капитала.
Более 7,3 млн российских семей получили маткапитал за всё время действия программы
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Пенсионного фонда России.

Юбилейный, 10-миллионный сертификат получила семья из Удмуртии, в которой в марте родился второй ребёнок.

«Сертификат оформлен проактивно по данным ЗАГС и других ведомств, поэтому семье не пришлось обращаться в Пенсионный фонд с документами, чтобы подтвердить право на средства», — отметили в ПФР.

Первый сертификат на маткапитал выдали в марте 2007 года.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о реализации программы по снижению ставок ипотечного кредитования для семей с детьми до 3%.

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