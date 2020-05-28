Более 7,3 млн российских семей получили маткапитал за всё время действия программы
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Пенсионного фонда России.
Юбилейный, 10-миллионный сертификат получила семья из Удмуртии, в которой в марте родился второй ребёнок.
«Сертификат оформлен проактивно по данным ЗАГС и других ведомств, поэтому семье не пришлось обращаться в Пенсионный фонд с документами, чтобы подтвердить право на средства», — отметили в ПФР.
Первый сертификат на маткапитал выдали в марте 2007 года.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о реализации программы по снижению ставок ипотечного кредитования для семей с детьми до 3%.