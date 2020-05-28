Эксперты заявили о росте спроса на командировки в России на 54% в мае

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Спрос на командировки в мае в России вырос на 54% по сравнению с апрелем, говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб».
Эксперты заявили о росте спроса на командировки в России на 54% в мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Рост числа командировок в мае на 54% мы рассматриваем как первое свидетельство постепенного восстановления отраслей и прогнозируем, что в летние месяцы рост бизнес-активности в регионах продолжится», — сказала гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

По итогам апреля и мая спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург у деловых путешественников снизился настолько, что город переместился на пятое место в общем рейтинге популярности у представителей бизнеса.

Лидером списка названа Москва. Далее следуют Новый Уренгой, Уфа и Новосибирск.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН дал рекомендации по эффективной работе на удалёнке.

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