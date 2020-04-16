Психолог дал рекомендации по эффективной работе на удалёнке

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов дал рекомендации по эффективной работе на удалёнке.

«Людям, которым тяжело, нужно очень внимательно и очень серьёзно относиться к поставленным перед собой целям, планам. И нужно именно планировать, а не полагаться на спонтанность», — заявил он в беседе с НСН.

По словам психолога, необходимо понимать, что какие-то задачи будут выполняться с меньшей скоростью, но тем не менее следут чётко структурировать свою деятельность.

Как отметил Ениколопов, каждый день должен быть расписан и распланирован, даже с учётом мелочей.

«И не нужно посыпать голову пеплом, если в конце дня выяснилось, что что-то не выполнено, — значит, переносим на следующий день. И следует вычислить объективные причины, почему не получилось что-то сделать вовремя», — заключил эксперт.

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