Психолог дал рекомендации по эффективной работе на удалёнке

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Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов дал рекомендации по эффективной работе на удалёнке.
Психолог дал рекомендации по эффективной работе на удалёнке
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«Людям, которым тяжело, нужно очень внимательно и очень серьёзно относиться к поставленным перед собой целям, планам. И нужно именно планировать, а не полагаться на спонтанность», — заявил он в беседе с НСН.

По словам психолога, необходимо понимать, что какие-то задачи будут выполняться с меньшей скоростью, но тем не менее следут чётко структурировать свою деятельность.

Как отметил Ениколопов, каждый день должен быть расписан и распланирован, даже с учётом мелочей.

«И не нужно посыпать голову пеплом, если в конце дня выяснилось, что что-то не выполнено, — значит, переносим на следующий день. И следует вычислить объективные причины, почему не получилось что-то сделать вовремя», — заключил эксперт.

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