В Госдуме предложили сделать бессрочной льготу для детей-сирот при поступлении в вузы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Соответствующий законопроект внесут депутаты от «Единой России» Алексей Кобилев и Ольга Окунева.
«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — сказал Кобилев.
По его словам, в законе нужно закрепить бессрочность такой квоты.
Ранее ОТР сообщало, что в Ярославле заработал проект по адаптации выпускников детдомов.