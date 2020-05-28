В Госдуме предложили сделать бессрочной льготу для детей-сирот при поступлении в вузы

В Госдуме предложили сделать бессрочным особое право детей-сирот при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект внесут депутаты от «Единой России» Алексей Кобилев и Ольга Окунева.

«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — сказал Кобилев.

По его словам, в законе нужно закрепить бессрочность такой квоты.

Ранее ОТР сообщало, что в Ярославле заработал проект по адаптации выпускников детдомов.