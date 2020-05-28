Жителя ХМАО оштрафовали на 50 тысяч рублей за фейк о COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Нефтеюганского районного суда.
«Житель Нефтеюганска признан виновным за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК России)», — уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры.
Установлено, что мужчина намеренно опубликовал в соцсетях данные о том, что он якобы болен коронавирусом, не изолирован и свободно передвигается по городу.
Ранее Gorod55.ru сообщал, что жительницу Омска оштрафовали за фейк о коронавирусе.