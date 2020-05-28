Жителя ХМАО оштрафовали на 50 тысяч рублей за фейк о COVID-19

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовали на 50 тыс. рублей за фейк о COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Нефтеюганского районного суда.

«Житель Нефтеюганска признан виновным за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК России)», — уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Установлено, что мужчина намеренно опубликовал в соцсетях данные о том, что он якобы болен коронавирусом, не изолирован и свободно передвигается по городу.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что жительницу Омска оштрафовали за фейк о коронавирусе.