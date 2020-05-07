Жительницу Омска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19

Жительницу Омска оштрафовали за фейк о коронавирусе.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

20 апреля женщина разместила в соцсети «ВКонтакте» неподтверждённые данные о распространении COVID-19. Суд рассмотрел административное дело и признал её виновной.

Сумма штрафа — 30 тыс. рублей.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве случаев заболевания COVID-19 в регионе.