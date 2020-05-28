Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлён до 10 июня

Короткая ссылка
Режим самоизоляции в Хабаровском крае, который был введён из-за пандемии коронавируса, продлён до 10 июня.
Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлён до 10 июня
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Режим самоизоляции будет продлён до 10 июня», — заявил Фургал во время прямого эфира в своём Instagram.

По его словам, магазины и предприятия будут продолжать работать с соблюдением масочного режима.

Он также добавил, что 29 мая в правительстве региона пройдут консультации по смягчению противоэпидемиологических мер.

Ранее власти Хабаровского края установили дополнительные выплаты всем бригадам скорой помощи независимо от того, работали они с пациентами, больными коронавирусом, или нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить