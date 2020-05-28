Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлён до 10 июня
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- РИА Новости
«Режим самоизоляции будет продлён до 10 июня», — заявил Фургал во время прямого эфира в своём Instagram.
По его словам, магазины и предприятия будут продолжать работать с соблюдением масочного режима.
Он также добавил, что 29 мая в правительстве региона пройдут консультации по смягчению противоэпидемиологических мер.
Ранее власти Хабаровского края установили дополнительные выплаты всем бригадам скорой помощи независимо от того, работали они с пациентами, больными коронавирусом, или нет.