В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.

«Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года», — говорится на сайте правительства Новосибирской области.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о продлении ещё на две недели режима обязательной самоизоляции.