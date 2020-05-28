В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
- РИА Новости
«Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года», — говорится на сайте правительства Новосибирской области.
Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о продлении ещё на две недели режима обязательной самоизоляции.