В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Короткая ссылка
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
  • РИА Новости

«Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года», — говорится на сайте правительства Новосибирской области.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о продлении ещё на две недели режима обязательной самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить