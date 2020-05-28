Режим самоизоляции в ХМАО продлён до 15 июня

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о продлении ещё на две недели режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

РИА Новости