Режим самоизоляции в ХМАО продлён до 15 июня

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о продлении ещё на две недели режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Режим самоизоляции в ХМАО продлён до 15 июня
  • РИА Новости

Отмечается, что данное решение принято «с целью предотвращения и завоза новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Всего в регионе, по данным на 27 мая, подтверждено 1924 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что Департамент здравоохранения ХМАО получит дополнительно 326 млн рублей на закупку лабораторного оборудования для выявления COVID-19.

Как сообщало ФАН, депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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