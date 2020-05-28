Режим самоизоляции в ХМАО продлён до 15 июня
- РИА Новости
Отмечается, что данное решение принято «с целью предотвращения и завоза новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Всего в регионе, по данным на 27 мая, подтверждено 1924 случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что Департамент здравоохранения ХМАО получит дополнительно 326 млн рублей на закупку лабораторного оборудования для выявления COVID-19.
Как сообщало ФАН, депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.