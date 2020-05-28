Пограничники пресекли ввоз санкционных продуктов на сумму 1,5 млрд рублей
«В прошлом году на российско-белорусском и российско-казахстанском участках государственной границы пограничниками... при попытке незаконного ввоза в Россию задержано сельскохозяйственной продукции санкционной категории на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей», — приводит ТАСС его слова.
Уточняется, что надзорные органы пресекли ввоз в Россию более 10 тыс. тонн товаров и грузов.
В апреле начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора заявил, что сотрудники ведомства пресекли вывоз 27 тонн средств индивидуальной защиты на границе с Казахстаном.