Три аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн
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- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росздравнадзора по Москве.
«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что «разрешения выданы трём крупным аптечным сетям».
Ранее в Роспотребнадзоре столицы сообщали, что во время пандемии коронавируса лекарственные средства можно будет заказать через интернет.