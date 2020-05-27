Три аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн

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Три крупные аптечные сети столицы получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Три аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росздравнадзора по Москве.

«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что «разрешения выданы трём крупным аптечным сетям».

Ранее в Роспотребнадзоре столицы сообщали, что во время пандемии коронавируса лекарственные средства можно будет заказать через интернет.

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