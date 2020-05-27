В Госдуме прокомментировали продление ограничений в Москве до 14 июня

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT продление временных ограничений в Москве, введённых в связи с распространением коронавируса, до 14 июня.

Огуль подчеркнул важность плавного выхода из противоэпидемических ограничений.

«Я как врач могу сказать, что резкого послабления при такой пандемии быть не должно. То, что сейчас делается в Москве, я считаю, оправданно... Это надо делать очень осторожно и плавно, естественно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений», — заявил депутат.

При этом парламентарий заметил, что уже введённые ограничительные меры в Москве привели к положительной динамике и снижению распространения COVID-19.

«Мы видим результат. Поэтому такой плавный выход из самоизоляции оправдан. Я знаю, что сокращается количество «ковидных» коек в медицинских учреждениях... снижается количество поступающих пациентов», — добавил Огуль.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введённые в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлеваются до 14 июня.