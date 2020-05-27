В Госдуме прокомментировали продление ограничений в Москве до 14 июня
- РИА Новости
Огуль подчеркнул важность плавного выхода из противоэпидемических ограничений.
«Я как врач могу сказать, что резкого послабления при такой пандемии быть не должно. То, что сейчас делается в Москве, я считаю, оправданно... Это надо делать очень осторожно и плавно, естественно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений», — заявил депутат.
При этом парламентарий заметил, что уже введённые ограничительные меры в Москве привели к положительной динамике и снижению распространения COVID-19.
«Мы видим результат. Поэтому такой плавный выход из самоизоляции оправдан. Я знаю, что сокращается количество «ковидных» коек в медицинских учреждениях... снижается количество поступающих пациентов», — добавил Огуль.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введённые в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлеваются до 14 июня.