В Госдуме прокомментировали продление ограничений в Москве до 14 июня

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT продление временных ограничений в Москве, введённых в связи с распространением коронавируса, до 14 июня.
В Госдуме прокомментировали продление ограничений в Москве до 14 июня
  • РИА Новости

Огуль подчеркнул важность плавного выхода из противоэпидемических ограничений.

«Я как врач могу сказать, что резкого послабления при такой пандемии быть не должно. То, что сейчас делается в Москве, я считаю, оправданно... Это надо делать очень осторожно и плавно, естественно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений», — заявил депутат.

При этом парламентарий заметил, что уже введённые ограничительные меры в Москве привели к положительной динамике и снижению распространения COVID-19.

«Мы видим результат. Поэтому такой плавный выход из самоизоляции оправдан. Я знаю, что сокращается количество «ковидных» коек в медицинских учреждениях... снижается количество поступающих пациентов», — добавил Огуль.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введённые в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлеваются до 14 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить