Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Здесь максимально простую схему, максимально простую и доступную, но всё-таки — чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить-посмотреть, как ситуация будет развиваться», — сказал Собянин.

Он отметил, что если разрешить прогулки всем сразу, на улицах Москвы будет людно, «как на первомайской демонстрации».

Также Собянин заявил, что власти Москвы предлагают с 1 июня открыть продовольственную и непродовольственную торговлю, а также часть бытовых услуг.