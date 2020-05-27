Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
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- РИА Новости
«Мы предлагаем с 1 июня раскрыть не только продовольственную, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай, там работают около 300 тыс. человек», — сказал мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с российским президентом Владимиром Путиным.
Также предлагается возобновить работу части бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
Ранее Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусной инфекцией позволит в скором времени снять ограничения для работы большинства столичных предприятий.