Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг

Власти Москвы предлагают с 1 июня открыть продовольственную и непродовольственную торговлю, а также часть бытовых услуг.

«Мы предлагаем с 1 июня раскрыть не только продовольственную, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай, там работают около 300 тыс. человек», — сказал мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с российским президентом Владимиром Путиным.

Также предлагается возобновить работу части бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Ранее Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусной инфекцией позволит в скором времени снять ограничения для работы большинства столичных предприятий.