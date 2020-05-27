В Москве обезвредили авиабомбу времён войны
- РИА Новости
«Обнаруженная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны ФАБ-50 вывезена для дальнейшей утилизации военными сапёрами», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что бомба была обнаружена в парке «Кузьминки-Люблино» при проведении земляных работ.
Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС уничтожили в Севастополе одновременно девять авиационных бомб немецкого и советского производства времён Великой Отечественной войны.