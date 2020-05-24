В Севастополе уничтожили сразу девять авиабомб времён войны
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«Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота одновременно уничтожили девять авиационных бомб немецкого и советского производства», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.
Все авиационные бомбы были найдены в разных районах Севастополя.
Для уничтожения боеприпасов был использован котлован глубиной около 7 м.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти сапёры ЗВО вывезли с полигонов более 100 боеприпасов.