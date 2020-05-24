В Севастополе уничтожили сразу девять авиабомб времён войны

Пиротехники МЧС уничтожили в Севастополе одновременно девять авиационных бомб немецкого и советского производства времён Великой Отечественной войны.

«Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота одновременно уничтожили девять авиационных бомб немецкого и советского производства», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

Все авиационные бомбы были найдены в разных районах Севастополя.

Для уничтожения боеприпасов был использован котлован глубиной около 7 м.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти сапёры ЗВО вывезли с полигонов более 100 боеприпасов.