В Нижнем Новгороде завели дело против подростка, подозреваемого в вымогательстве
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
По данным следователей, в феврале 2020 года подросток открыто похитил у ровесника мобильный телефон. Он также угрожал физической расправой.
Кроме того, подозреваемый ударил 14-летнего мальчика и потребовал у него 1,5 тыс. рублей.
Впоследствии подросток рассказал, что совершил данные действия, поскольку один из потерпевших якобы оскорбил мать их знакомого в соцсети.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ.