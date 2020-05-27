В Нижнем Новгороде завели дело против подростка, подозреваемого в вымогательстве

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода завели уголовное дело против 15-летнего подростка, подозреваемого в вымогательстве и грабеже.
В Нижнем Новгороде завели дело против подростка, подозреваемого в вымогательстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следователей, в феврале 2020 года подросток открыто похитил у ровесника мобильный телефон. Он также угрожал физической расправой.

Кроме того, подозреваемый ударил 14-летнего мальчика и потребовал у него 1,5 тыс. рублей.

Впоследствии подросток рассказал, что совершил данные действия, поскольку один из потерпевших якобы оскорбил мать их знакомого в соцсети.

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