СК ужесточил статью по делу об осквернении Вечного огня в Кронштадте

Следователи ужесточили статью по уголовному делу, возбуждённому из-за осквернения памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.

Как сообщает пресс-служба СК, статья УК изменена с 214-й («Вандализм») на 244-ю («Осквернение надмогильных сооружений»).

Ранее виновным грозило до трёх лет колонии, теперь им могут назначить наказание до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, ночью 24 мая две женщины и мужчина, находясь у Вечного огня в Кронштадте, «осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвящённый этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи».

Все участники инцидента установлены.