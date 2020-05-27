СК ужесточил статью по делу об осквернении Вечного огня в Кронштадте

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Следователи ужесточили статью по уголовному делу, возбуждённому из-за осквернения памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
СК ужесточил статью по делу об осквернении Вечного огня в Кронштадте
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СК, статья УК изменена с 214-й («Вандализм») на 244-ю («Осквернение надмогильных сооружений»).

Ранее виновным грозило до трёх лет колонии, теперь им могут назначить наказание до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, ночью 24 мая две женщины и мужчина, находясь у Вечного огня в Кронштадте, «осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвящённый этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи».

Все участники инцидента установлены.

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