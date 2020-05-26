МВД установило всех участников инцидента с Вечным огнём в Кронштадте

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В полицию доставили двух девушек, которые вместе с мужчиной 1984 года рождения жарили еду на пламени Вечного огня в Кронштадте. Об этом сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
МВД установило всех участников инцидента с Вечным огнём в Кронштадте
  • РИА Новости

«В полицию доставлены две девушки 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что полицейские доставили в участок одного из участников инцидента у мемориала в Кронштадте. Им оказался мужчина 1984 года рождения.

25 мая директор музея истории в Кронштадте обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные осквернили памятник культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенный на Якорной площади.

После анализа записи с камер видеонаблюдения, как пишут «Невские новости», было установлено, что около 11 вечера 24 мая к мемориалу Великой Отечественной войны подъехал автомобиль Skoda Octavia, из него вышли несколько человек и начали готовить еду на Вечном огне.

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