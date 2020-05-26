В полицию доставлен готовивший еду на Вечном огне в Кронштадте

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В полицию доставлен мужчина, который с двумя девушками жарил пищу на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию доставлен готовивший еду на Вечном огне в Кронштадте
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«25 мая 2020 года в полицию Кронштадтского района Санкт-Петербурга обратился директор местного музея истории с заявлением о том, что неизвестные осквернили памятник культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенный на Якорной площади в Кронштадте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность одного из участников инцидента. Им оказался мужчина по имени Николай 1984 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишут «Невские новости», записи с камер видеонаблюдения показали, что около 11 вечера 24 мая к мемориалу Великой Отечественной войны подъехал автомобиль Skoda Octavia, из него вышли несколько человек и начали готовить еду на Вечном огне.

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