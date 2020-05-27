Большинство студентов в России назвали хорошей организацию онлайн-обучения

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Большинство российских студентов (72%) назвали хорошей организацию онлайн-обучения.
Большинство студентов в России назвали хорошей организацию онлайн-обучения
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Высоко оценили качество организации 25% участников исследования. 38% респондентов поставили положительную оценку техническому оснащению учебного процесса. Столько же дали среднюю оценку.

Более половины опрошенных (51%) полагают, что с переходом на дистанционный режим учебная нагрузка выросла.

Ранее доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением школьников.

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