Большинство студентов в России назвали хорошей организацию онлайн-обучения

Большинство российских студентов (72%) назвали хорошей организацию онлайн-обучения.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Высоко оценили качество организации 25% участников исследования. 38% респондентов поставили положительную оценку техническому оснащению учебного процесса. Столько же дали среднюю оценку.

Более половины опрошенных (51%) полагают, что с переходом на дистанционный режим учебная нагрузка выросла.

Ранее доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением школьников.