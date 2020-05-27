Эксперт прокомментировал планы по модернизации Ту-22М3
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что будет усовершенствована авионика и боевые радиоэлектронные средства.
«Будет модернизироваться радиолокационная станция, авионика, средства радиоэлектронной борьбы для защиты самолёта. Появится ракета Х-32, предположительно, могут быть установлены Х-101 или Х-555», — сказал Сивков.
Таким образом, отметил он, боевые возможности самолёта усиливаются в разы.
Как сообщал телеканал «Звезда», 26 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 массово проходят модернизацию на Казанском авиастроительном заводе.
Ранее пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал».