Эксперт прокомментировал планы по модернизации Ту-22М3

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал планы по модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что будет усовершенствована авионика и боевые радиоэлектронные средства.

«Будет модернизироваться радиолокационная станция, авионика, средства радиоэлектронной борьбы для защиты самолёта. Появится ракета Х-32, предположительно, могут быть установлены Х-101 или Х-555», — сказал Сивков.

Таким образом, отметил он, боевые возможности самолёта усиливаются в разы.

Как сообщал телеканал «Звезда», 26 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 массово проходят модернизацию на Казанском авиастроительном заводе.

Ранее пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал».