В Совфеде прокомментировали ситуацию с организацией летнего отдыха детей

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова прокомментировала ситуацию с организацией летнего отдыха детей в 2020 году.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что потребуются дополнительные меры предосторожности.

«Безусловно, во избежание роста заболеваемости нужно предварительно провести тесты как для детей, так и для сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. Уже сейчас надо рассчитать дополнительные затраты при организации такой работы», — отметила Карелова.

По её словам, Совфед, как и прежде, возьмёт под контроль вопросы организации детской летней оздоровительной кампании и будет постоянно мониторить ситуацию в стране.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.