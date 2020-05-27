Иммунолог рассказала, может ли кофе вызывать аллергию

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Аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала, может ли кофе вызывать аллергию.
Иммунолог рассказала, может ли кофе вызывать аллергию
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она отметила, что чаще всего аллергические реакции встречаются на растущий кофе, а также на зёрна.

По словам эксперта, истинная аллергия проявляется здесь так же, как и в любых других случаях. Как правило, возникает кашель, зуд в горле, может появиться сыпь. При тяжёлом развитии событий не исключены реакции анафилактического характера.

Если реакция довольно ощутимая, то кофе не следует пить вообще. В случае с растворимым напитком Шуляева советует изучить состав.

«Но, вообще, врачи рекомендуют отдавать предпочтение натуральным напиткам. Я, например, выступаю за то, что если нет времени варить кофе, то не надо брать растворимый и рассчитывать на равнозначную замену», — добавила она.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.

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