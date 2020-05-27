В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с ЕГЭ в 2020 году

Исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал ситуацию с ЕГЭ в 2020 году.

«Ситуация в этом году нетипичная во всех отраслях, не только в образовании», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, обычно подготовка к ЕГЭ начинается с февраля — проходят апробации техники, видеонаблюдения, семинары для преподавателей.

«Но из-за пандемии, которая охватила все субъекты страны, мы в этом году практически ни одной апробации не провели. И вот так с ходу начинать экзамены — это определённый риск. Кроме того, нужно выполнять новые требования, связанные с эпидемиологической обстановкой, с которыми мы раньше не сталкивались», — сказал Музаев.

Он отметил, что по средствам защиты подключают Минпромторг, по медработникам — Минздрав.

Музаев также сообщил, что последняя неделя перед экзаменами, включая 29 и 30 июня, будет посвящена «полевой» отработке подготовки к ЕГЭ.

Ранее, как сообщал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.