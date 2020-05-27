В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

Полицейские задержали в Оренбургской области подозреваемых в убийстве шести человек, в том числе ребёнка.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.

В апреле Следственный комитет предъявил обвинение жителю Рязанской области, арестованному за убийство пяти человек в Елатьме. Мужчина признал, что действительно произвёл выстрелы в людей.