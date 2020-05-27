В Сочи зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, скончался 74-летний мужчина, который более месяца находился на аппарате ИВЛ.
С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2. У пациента были диагностированы двусторонняя пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату ИВЛ. В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность.
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