В Сочи зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

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Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в городе Сочи.
В Сочи зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, скончался 74-летний мужчина, который более месяца находился на аппарате ИВЛ.

С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2. У пациента были диагностированы двусторонняя пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату ИВЛ. В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. 

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