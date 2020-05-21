Путин оценил ситуацию с коронавирусом в Краснодарском крае

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае находится под контролем.
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в Краснодарском крае
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Ситуация в крае находится под контролем», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также отметил, что в регионе делается всё необходимое, для того «чтобы её удержать дальше таким же образом».

Президент добавил, что принимаемые губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым решения соответствуют уровню эпидемиологической угрозы.

Всего в регионе зафиксировано 2974 случая заболевания коронавирусом.

По словам Кондратьева, в регионе вторую неделю наблюдается тенденция, когда «количество выздоровевших больше, чем число заболевших».

Ранее Путин заявил, что решение об открытии гостиниц и пансионатов в Краснодарском крае должно приниматься с учётом реальной эпидемиологической обстановки.

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