Путин оценил ситуацию с коронавирусом в Краснодарском крае

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае находится под контролем.

«Ситуация в крае находится под контролем», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также отметил, что в регионе делается всё необходимое, для того «чтобы её удержать дальше таким же образом».

Президент добавил, что принимаемые губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым решения соответствуют уровню эпидемиологической угрозы.

Всего в регионе зафиксировано 2974 случая заболевания коронавирусом.

По словам Кондратьева, в регионе вторую неделю наблюдается тенденция, когда «количество выздоровевших больше, чем число заболевших».

Ранее Путин заявил, что решение об открытии гостиниц и пансионатов в Краснодарском крае должно приниматься с учётом реальной эпидемиологической обстановки.