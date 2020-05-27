В Подмосковье задержан предполагаемый серийный грабитель

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Полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в серии нападений на женщин, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
В Подмосковье задержан предполагаемый серийный грабитель
  • РИА Новости

По её словам, 25-летний местный житель уже был ранее судим.

«Злоумышленник в течение двух месяцев в Орехово-Зуеве совершал нападения на девушек и женщин: наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки с личными вещами и скрывался с места преступления. Похищенное имущество он продавал случайным прохожим», — сказала Петрова ТАСС.

Подозреваемого вычислили с помощью камер видеонаблюдения, его задержали в городском округе Ликино-Дулёво.

По данным полиции, мужчина совершил четыре нападения. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК («Грабёж»).

В марте на востоке Москвы после нападения грабителя на молодую девушку её украденные вещи нашёл и вернул проезжавший мимо велосипедист.

По его словам, грабитель заметил погоню и выбросил украденное на землю. 

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