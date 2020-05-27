В Кузбассе ураган повредил почти 150 крыш и повалил 280 деревьев

В Кузбассе за ночь из-за урагана было повреждено почти 150 крыш и повалено 280 деревьев, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса со ссылкой на Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

«В результате разыгравшейся ночью непогоды в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов... Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основной удар стихии пришёлся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 м/с оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей.

Как сообщает Inforeactor, в Тюмени сотрудники коммунальных служб также устраняют последствия штормового ветра.