Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции

Власти Дагестана в четверг, 28 мая, рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Владимир Васильев.

«Люди чувствуют себя увереннее, понимают, что уже произошёл перелом. Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию, поставили вопрос о том, как будем смягчать меры самоизоляции», — цитирует РИА Новости Васильева.

По его словам, на 28 мая запланировано проведение селекторного совещания.

«И тогда уже будем принимать в плане смягчения мер в зависимости от того, в каком районе какие у нас будут возможности», — добавил он.

23 мая в Дагестан поступила очередная партия новых автомобилей скорой помощи со спецоборудованием, адаптированных для пациентов с коронавирусом.

Также военнослужащие ЮВО развернули в дагестанском Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с COVID-19.

Согласно оперативным данным на 26 мая, в Дагестане выявлено 4 294 случая заболевания COVID-19.