Росстат заявил о росте безработицы в апреле
- globallookpress.com
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
Там отмечается, что при этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, согласно информации Роструда, 1,3 млн человек.
Сообщается, что 1,1 млн человек получали пособие по безработице.
Согласно ранее опубликованному прогнозу Минэкономразвития, безработица в стране по итогам 2020 года вырастет до 5,7%.
Как отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ситуация на рынке труда серьёзная, но не катастрофическая.