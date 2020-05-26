Росстат заявил о росте безработицы в апреле

Безработица в России в апреле увеличилась до 5,8%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.

Там отмечается, что при этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, согласно информации Роструда, 1,3 млн человек.

Сообщается, что 1,1 млн человек получали пособие по безработице.

Согласно ранее опубликованному прогнозу Минэкономразвития, безработица в стране по итогам 2020 года вырастет до 5,7%.

Как отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ситуация на рынке труда серьёзная, но не катастрофическая.