Россельхознадзор подтвердил случай выявления коронавируса у кошки

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У кошки в России выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
Россельхознадзор подтвердил случай выявления коронавируса у кошки
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«В результате проведённого анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтверждён COVID-19», — цитирует ТАСС Власова.

По его словам, кошку поместили «на карантин по месту проживания хозяина».

Он также отметил, что Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки.

Ранее во Всемирной организации по охране здоровья животных сообщили, что анализ пятилетней кошки в России показал положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.

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