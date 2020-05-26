Россельхознадзор подтвердил случай выявления коронавируса у кошки
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- АГН «Москва»
«В результате проведённого анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтверждён COVID-19», — цитирует ТАСС Власова.
По его словам, кошку поместили «на карантин по месту проживания хозяина».
Он также отметил, что Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки.
Ранее во Всемирной организации по охране здоровья животных сообщили, что анализ пятилетней кошки в России показал положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.