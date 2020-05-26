Спасатели ликвидировали пожар в здании культурного центра «Орджоникидзевский»

Спасатели ликвидировали возгорание в здании культурного центра «Орджоникидзевский» в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъёмники», — указали в ведомстве.

Уточняется, что пожарным потребовалось чуть более двух часов, чтобы справиться с огнём.

«Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло возгорание в здании культурного центра «Орджоникидзевский».

Позднее власти города рассказали детали происшествия.