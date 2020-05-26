Спасатели ликвидировали пожар в здании культурного центра «Орджоникидзевский»

Короткая ссылка
Спасатели ликвидировали возгорание в здании культурного центра «Орджоникидзевский» в Екатеринбурге.
Спасатели ликвидировали пожар в здании культурного центра «Орджоникидзевский»
  • © МЧС России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъёмники», — указали в ведомстве.

Уточняется, что пожарным потребовалось чуть более двух часов, чтобы справиться с огнём.

«Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло возгорание в здании культурного центра «Орджоникидзевский».

Позднее власти города рассказали детали происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить