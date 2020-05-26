Спасатели ликвидировали пожар в здании культурного центра «Орджоникидзевский»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъёмники», — указали в ведомстве.
Уточняется, что пожарным потребовалось чуть более двух часов, чтобы справиться с огнём.
«Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло возгорание в здании культурного центра «Орджоникидзевский».
Позднее власти города рассказали детали происшествия.