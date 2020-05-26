Минтранс опубликовал рекомендации по работе общественного транспорта

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Минтранс России опубликовал согласованные с Роспотребнадзором рекомендации по работе предприятий автотранспортного комплекса и городского общественного транспорта в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Минтранс опубликовал рекомендации по работе общественного транспорта
  • РИА Новости

Мероприятия по защите персонала предприятий и пассажиров автомобильного, городского наземного электрического и внеуличного транспорта включают дезинфекцию помещений, минимизацию продажи билетов за наличный расчёт, регулярное информирование граждан о необходимости соблюдения социальной дистанции и мер гигиены, нанесение разметки у билетных касс, мест для сидения и торговых павильонов.

Кроме того, рекомендуется разместить антисептики в свободном доступе у касс, в зале ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала, а также при входе на вокзал или автостанцию.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках.

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