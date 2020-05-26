Минтранс опубликовал рекомендации по работе общественного транспорта
- РИА Новости
Мероприятия по защите персонала предприятий и пассажиров автомобильного, городского наземного электрического и внеуличного транспорта включают дезинфекцию помещений, минимизацию продажи билетов за наличный расчёт, регулярное информирование граждан о необходимости соблюдения социальной дистанции и мер гигиены, нанесение разметки у билетных касс, мест для сидения и торговых павильонов.
Кроме того, рекомендуется разместить антисептики в свободном доступе у касс, в зале ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала, а также при входе на вокзал или автостанцию.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках.